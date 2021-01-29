Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
29.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:14
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.341.428.450Garanti Bankası820.242.588Karsan Otomotiv659.471.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.341.428.450
|Garanti Bankası
|820.242.588
|Karsan Otomotiv
|659.471.991
|Emlak Konut GMYO
|548.454.286
|Koza Altın
|548.130.017
|Kardemir (D)
|539.193.354
|Doğan Holding
|524.088.840
|Şişe Cam
|460.335.013
|Türk Hava Yolları
|455.383.423
|Odaş Elektrik
|402.550.269
|Petkim
|355.188.788
|Otokar
|323.292.864
|Turkcell
|242.975.462
|Akbank
|222.848.384
|Kartonsan
|189.034.475
|Hektaş
|185.817.779
|Ege Gübre
|174.752.681
|T.S.K.B.
|169.770.593
|Yapı ve Kredi Bank.
|169.320.061
|Eczacıbaşı İlaç
|167.538.041
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar
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