Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

29.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:14
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.341.428.450Garanti Bankası820.242.588Karsan Otomotiv659.471.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.341.428.450
Garanti Bankası820.242.588
Karsan Otomotiv659.471.991
Emlak Konut GMYO548.454.286
Koza Altın548.130.017
Kardemir (D)539.193.354
Doğan Holding524.088.840
Şişe Cam460.335.013
Türk Hava Yolları455.383.423
Odaş Elektrik402.550.269
Petkim355.188.788
Otokar323.292.864
Turkcell242.975.462
Akbank222.848.384
Kartonsan189.034.475
Hektaş185.817.779
Ege Gübre174.752.681
T.S.K.B.169.770.593
Yapı ve Kredi Bank.169.320.061
Eczacıbaşı İlaç167.538.041
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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