Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

27.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:02
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiOdaş Elektrik960.735.809Emlak Konut GMYO904.250.625Kardemir (D)704.900.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Odaş Elektrik960.735.809
Emlak Konut GMYO904.250.625
Kardemir (D)704.900.298
Garanti Bankası691.532.666
Karsan Otomotiv592.688.472
Doğan Holding503.723.850
Turkcell390.055.055
Şişe Cam365.698.555
Tekfen Holding349.778.415
Petkim278.700.029
Koza Altın271.062.298
Akbank263.715.580
T.S.K.B.251.319.399
İş Fin.Kir.248.454.574
Aselsan222.081.810
Yapı ve Kredi Bank.213.822.052
Şekerbank208.881.742
Migros Ticaret205.344.251
Türk Hava Yolları203.168.610
Kartonsan200.841.569
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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