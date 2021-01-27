Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
27.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:02
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiOdaş Elektrik960.735.809Emlak Konut GMYO904.250.625Kardemir (D)704.900.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|960.735.809
|Emlak Konut GMYO
|904.250.625
|Kardemir (D)
|704.900.298
|Garanti Bankası
|691.532.666
|Karsan Otomotiv
|592.688.472
|Doğan Holding
|503.723.850
|Turkcell
|390.055.055
|Şişe Cam
|365.698.555
|Tekfen Holding
|349.778.415
|Petkim
|278.700.029
|Koza Altın
|271.062.298
|Akbank
|263.715.580
|T.S.K.B.
|251.319.399
|İş Fin.Kir.
|248.454.574
|Aselsan
|222.081.810
|Yapı ve Kredi Bank.
|213.822.052
|Şekerbank
|208.881.742
|Migros Ticaret
|205.344.251
|Türk Hava Yolları
|203.168.610
|Kartonsan
|200.841.569
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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