Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
25.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.011.645.469Koza Altın863.421.197Karsan Otomotiv776.100.939Garanti Bankası563.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.011.645.469
|Koza Altın
|863.421.197
|Karsan Otomotiv
|776.100.939
|Garanti Bankası
|563.719.374
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|536.227.290
|Eczacıbaşı İlaç
|529.577.852
|Kardemir (D)
|463.973.777
|Odaş Elektrik
|402.339.364
|Migros Ticaret
|368.541.389
|Türk Hava Yolları
|326.185.789
|GSD Holding
|322.689.963
|Turkcell
|318.252.036
|Emlak Konut GMYO
|312.966.991
|Şişe Cam
|292.020.906
|Yapı ve Kredi Bankası
|256.739.325
|Otokar
|248.308.902
|Aksa Enerji
|231.941.168
|Akbank
|231.076.281
|Halk GMYO
|230.074.523
|İhlas Gayrimenkul
|228.097.729
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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