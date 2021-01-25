Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.011.645.469Koza Altın863.421.197Karsan Otomotiv776.100.939Garanti Bankası563.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.011.645.469
Koza Altın863.421.197
Karsan Otomotiv776.100.939
Garanti Bankası563.719.374
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası536.227.290
Eczacıbaşı İlaç529.577.852
Kardemir (D)463.973.777
Odaş Elektrik402.339.364
Migros Ticaret368.541.389
Türk Hava Yolları326.185.789
GSD Holding322.689.963
Turkcell318.252.036
Emlak Konut GMYO312.966.991
Şişe Cam292.020.906
Yapı ve Kredi Bankası256.739.325
Otokar248.308.902
Aksa Enerji231.941.168
Akbank231.076.281
Halk GMYO230.074.523
İhlas Gayrimenkul228.097.729
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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