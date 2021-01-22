Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
22.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:10
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası933.688.822Karsan Otomotiv726.755.711Koza Altın675.153.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|933.688.822
|Karsan Otomotiv
|726.755.711
|Koza Altın
|675.153.319
|Kardemir (D)
|515.605.367
|Şişe Cam
|479.723.757
|Emlak Konut GMYO
|472.750.164
|Türk Hava Yolları
|430.303.373
|Halk GMYO
|428.184.218
|Akbank
|365.088.697
|Turkcell
|287.572.975
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|287.038.281
|Odaş Elektrik
|251.254.284
|Yapı ve Kredi Bankası
|249.661.258
|ASELSAN
|246.414.757
|Petkim
|240.928.334
|Ereğli Demir Çelik
|234.472.498
|Vakıflar Bankası
|223.667.198
|Doğan Holding
|222.954.772
|Arçelik
|213.823.284
|Zorlu Enerji
|211.196.374
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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