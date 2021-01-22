Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:10
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası933.688.822Karsan Otomotiv726.755.711Koza Altın675.153.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası933.688.822
Karsan Otomotiv726.755.711
Koza Altın675.153.319
Kardemir (D)515.605.367
Şişe Cam479.723.757
Emlak Konut GMYO472.750.164
Türk Hava Yolları430.303.373
Halk GMYO428.184.218
Akbank365.088.697
Turkcell287.572.975
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası287.038.281
Odaş Elektrik251.254.284
Yapı ve Kredi Bankası249.661.258
ASELSAN246.414.757
Petkim240.928.334
Ereğli Demir Çelik234.472.498
Vakıflar Bankası223.667.198
Doğan Holding222.954.772
Arçelik213.823.284
Zorlu Enerji211.196.374
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Jose Sosa Arda Turan Serdar Aziz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 14:26:29. #1.15#
title