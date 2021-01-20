Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

20.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:53
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası758.774.132Doğan Holding617.754.141Karsan Otomotiv543.366.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası758.774.132
Doğan Holding617.754.141
Karsan Otomotiv543.366.574
Şişe Cam501.708.403
Tüpraş493.164.924
Garanti Bankası488.512.687
Kardemir (D)487.819.683
Otokar468.393.248
Migros Ticaret453.095.646
Türk Hava Yolları448.084.487
Emlak Konut GMYO419.041.918
Gübre Fabrikaları358.465.150
Koza Altın346.226.901
Petkim298.619.469
Turkcell290.625.344
Akbank279.159.124
Alkim Kimya269.866.162
Aygaz269.549.680
Net Holding234.592.017
Yapı ve Kredi Bankası226.760.738
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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