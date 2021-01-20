Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
20.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:53
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası758.774.132Doğan Holding617.754.141Karsan Otomotiv543.366.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|758.774.132
|Doğan Holding
|617.754.141
|Karsan Otomotiv
|543.366.574
|Şişe Cam
|501.708.403
|Tüpraş
|493.164.924
|Garanti Bankası
|488.512.687
|Kardemir (D)
|487.819.683
|Otokar
|468.393.248
|Migros Ticaret
|453.095.646
|Türk Hava Yolları
|448.084.487
|Emlak Konut GMYO
|419.041.918
|Gübre Fabrikaları
|358.465.150
|Koza Altın
|346.226.901
|Petkim
|298.619.469
|Turkcell
|290.625.344
|Akbank
|279.159.124
|Alkim Kimya
|269.866.162
|Aygaz
|269.549.680
|Net Holding
|234.592.017
|Yapı ve Kredi Bankası
|226.760.738
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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