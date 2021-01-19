Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

19.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:41
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.225.303.473Türk Hava Yolları1.280.240.070Kardemir (D)1.131.728.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.225.303.473
Türk Hava Yolları1.280.240.070
Kardemir (D)1.131.728.842
Doğan Holding905.839.484
Koza Altın543.158.534
Petkim516.300.899
Emlak Konut GMYO465.205.585
Garanti Bankası457.905.250
Ereğli Demir Çelik407.206.424
Turkcell331.336.055
Pegasus330.959.496
TAV Havalimanları316.587.319
Karsan Otomotiv298.123.936
Alkim Kimya282.969.475
Tüpraş280.806.113
Yapı ve Kredi Bankası232.709.531
Ford Otosan230.537.758
Otokar227.177.459
Tekfen Holding185.320.404
Halk GMYO176.351.248
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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