Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
19.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.225.303.473Türk Hava Yolları1.280.240.070Kardemir (D)1.131.728.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.225.303.473
|Türk Hava Yolları
|1.280.240.070
|Kardemir (D)
|1.131.728.842
|Doğan Holding
|905.839.484
|Koza Altın
|543.158.534
|Petkim
|516.300.899
|Emlak Konut GMYO
|465.205.585
|Garanti Bankası
|457.905.250
|Ereğli Demir Çelik
|407.206.424
|Turkcell
|331.336.055
|Pegasus
|330.959.496
|TAV Havalimanları
|316.587.319
|Karsan Otomotiv
|298.123.936
|Alkim Kimya
|282.969.475
|Tüpraş
|280.806.113
|Yapı ve Kredi Bankası
|232.709.531
|Ford Otosan
|230.537.758
|Otokar
|227.177.459
|Tekfen Holding
|185.320.404
|Halk GMYO
|176.351.248
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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