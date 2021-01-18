Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
18.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:52
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.158.342.349Koza Altın1.034.183.121Garanti Bankası864.475.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.158.342.349
|Koza Altın
|1.034.183.121
|Garanti Bankası
|864.475.165
|Doğan Holding
|667.779.064
|Şişe Cam
|581.738.199
|Türk Hava Yolları
|513.200.588
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|372.905.478
|Zorlu Enerji
|342.380.238
|Akbank
|336.647.647
|Yapı ve Kredi Bankası
|321.947.643
|Petkim
|314.379.177
|Emlak Konut GMYO
|290.953.805
|Aselsan
|272.865.295
|Ereğli Demir Çelik
|265.069.151
|Turkcell
|246.501.077
|Alarko Holding
|225.050.609
|Tüpraş
|206.316.629
|Şekerbank
|197.244.267
|Otokar
|194.462.675
|Konya Çimento
|176.208.066
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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