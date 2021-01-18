Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

18.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:52
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.158.342.349Koza Altın1.034.183.121Garanti Bankası864.475.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)1.158.342.349
Koza Altın1.034.183.121
Garanti Bankası864.475.165
Doğan Holding667.779.064
Şişe Cam581.738.199
Türk Hava Yolları513.200.588
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası372.905.478
Zorlu Enerji342.380.238
Akbank336.647.647
Yapı ve Kredi Bankası321.947.643
Petkim314.379.177
Emlak Konut GMYO290.953.805
Aselsan272.865.295
Ereğli Demir Çelik265.069.151
Turkcell246.501.077
Alarko Holding225.050.609
Tüpraş206.316.629
Şekerbank197.244.267
Otokar194.462.675
Konya Çimento176.208.066
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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