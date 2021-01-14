Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

14.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:16
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.205.566.503Doğan Holding1.027.229.508Turkcell652.800.280Şişe Cam613.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.205.566.503
Doğan Holding1.027.229.508
Turkcell652.800.280
Şişe Cam613.960.723
Otokar510.040.168
Kardemir (D)409.541.771
Koza Altın396.787.864
Şekerbank378.873.445
Garanti Bankası362.257.544
Emlak Konut GMYO343.392.142
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası338.130.226
Hektaş316.978.894
Petkim308.475.115
Tüpraş293.829.401
Borusan Mannesmann284.005.771
Alarko Holding270.898.636
Halkbank262.903.178
Vakıflar Bankası261.552.016
Akbank241.368.393
ASELSAN220.529.562
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:37:38. #1.15#
title