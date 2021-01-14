Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
14.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:16
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.205.566.503Doğan Holding1.027.229.508Turkcell652.800.280Şişe Cam613.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.205.566.503
|Doğan Holding
|1.027.229.508
|Turkcell
|652.800.280
|Şişe Cam
|613.960.723
|Otokar
|510.040.168
|Kardemir (D)
|409.541.771
|Koza Altın
|396.787.864
|Şekerbank
|378.873.445
|Garanti Bankası
|362.257.544
|Emlak Konut GMYO
|343.392.142
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|338.130.226
|Hektaş
|316.978.894
|Petkim
|308.475.115
|Tüpraş
|293.829.401
|Borusan Mannesmann
|284.005.771
|Alarko Holding
|270.898.636
|Halkbank
|262.903.178
|Vakıflar Bankası
|261.552.016
|Akbank
|241.368.393
|ASELSAN
|220.529.562
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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