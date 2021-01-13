Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

13.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:50
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.637.965.705Şişe Cam1.276.618.634Turkcell806.084.118Petkim749.016.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.637.965.705
Şişe Cam1.276.618.634
Turkcell806.084.118
Petkim749.016.197
Emlak Konut GMYO535.634.429
Tekfen Holding522.947.660
Koza Altın515.928.419
Garanti Bankası492.869.476
Otokar464.645.530
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası455.682.956
Kardemir (D)362.567.228
Karsan Otomotiv312.102.277
Ford Otosan311.483.177
Koza Madencilik303.266.665
Doğan Holding295.398.860
Pegasus251.694.574
Tüpraş229.747.830
Akbank213.003.291
Odaş Elektrik212.017.499
Ereğli Demir Çelik211.585.692
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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