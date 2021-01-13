Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
13.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:50
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.637.965.705Şişe Cam1.276.618.634Turkcell806.084.118Petkim749.016.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.637.965.705
|Şişe Cam
|1.276.618.634
|Turkcell
|806.084.118
|Petkim
|749.016.197
|Emlak Konut GMYO
|535.634.429
|Tekfen Holding
|522.947.660
|Koza Altın
|515.928.419
|Garanti Bankası
|492.869.476
|Otokar
|464.645.530
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|455.682.956
|Kardemir (D)
|362.567.228
|Karsan Otomotiv
|312.102.277
|Ford Otosan
|311.483.177
|Koza Madencilik
|303.266.665
|Doğan Holding
|295.398.860
|Pegasus
|251.694.574
|Tüpraş
|229.747.830
|Akbank
|213.003.291
|Odaş Elektrik
|212.017.499
|Ereğli Demir Çelik
|211.585.692
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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