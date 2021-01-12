Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

12.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.866.930.131Türk Hava Yolları891.123.215Türkiye Sınai Kalkınma Bankası887.337.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.866.930.131
Türk Hava Yolları891.123.215
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası887.337.739
Garanti Bankası692.332.309
Koza Altın674.949.314
Petkim640.143.745
Karsan Otomotiv461.732.774
Pegasus406.824.445
Zorlu Enerji403.142.235
Emlak Konut GMYO369.702.828
Ford Otosan334.856.342
Sasa Polyester320.708.637
Kardemir (D)307.611.315
Şekerbank302.992.953
Tofaş Oto Fabrikası296.380.699
Otokar290.827.281
Doğan Holding273.880.259
Hektaş264.751.372
Tüpraş260.056.885
Turkcell258.490.750
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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