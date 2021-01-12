Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
12.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.866.930.131Türk Hava Yolları891.123.215Türkiye Sınai Kalkınma Bankası887.337.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.866.930.131
|Türk Hava Yolları
|891.123.215
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|887.337.739
|Garanti Bankası
|692.332.309
|Koza Altın
|674.949.314
|Petkim
|640.143.745
|Karsan Otomotiv
|461.732.774
|Pegasus
|406.824.445
|Zorlu Enerji
|403.142.235
|Emlak Konut GMYO
|369.702.828
|Ford Otosan
|334.856.342
|Sasa Polyester
|320.708.637
|Kardemir (D)
|307.611.315
|Şekerbank
|302.992.953
|Tofaş Oto Fabrikası
|296.380.699
|Otokar
|290.827.281
|Doğan Holding
|273.880.259
|Hektaş
|264.751.372
|Tüpraş
|260.056.885
|Turkcell
|258.490.750
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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