Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO888.887.027Turkcell580.718.975Koza Altın553.848.968Petkim487.711.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO888.887.027
Turkcell580.718.975
Koza Altın553.848.968
Petkim487.711.118
Şekerbank456.224.713
ASELSAN439.980.161
Kardemir (D)382.597.854
Garanti Bankası343.292.819
Şişe Cam323.638.274
Hektaş313.765.493
Sasa Polyester303.451.520
Odaş Elektrik293.427.261
Türk Hava Yolları272.999.222
Otokar270.591.418
Tekfen Holding260.087.834
Ege Endüstri246.846.371
Doğan Holding235.581.130
Akbank229.626.399
Tüpraş207.836.916
Vakıflar Bankası188.676.721
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kanye West Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Erol Bulut Ömer Bayram İsmail Kartal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 13:32:38. #1.15#
title