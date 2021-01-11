Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:29
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO888.887.027Turkcell580.718.975Koza Altın553.848.968Petkim487.711.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|888.887.027
|Turkcell
|580.718.975
|Koza Altın
|553.848.968
|Petkim
|487.711.118
|Şekerbank
|456.224.713
|ASELSAN
|439.980.161
|Kardemir (D)
|382.597.854
|Garanti Bankası
|343.292.819
|Şişe Cam
|323.638.274
|Hektaş
|313.765.493
|Sasa Polyester
|303.451.520
|Odaş Elektrik
|293.427.261
|Türk Hava Yolları
|272.999.222
|Otokar
|270.591.418
|Tekfen Holding
|260.087.834
|Ege Endüstri
|246.846.371
|Doğan Holding
|235.581.130
|Akbank
|229.626.399
|Tüpraş
|207.836.916
|Vakıflar Bankası
|188.676.721
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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