Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
08.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:52
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam868.573.774Emlak Konut GMYO665.534.045Otokar650.283.099Petkim520.740.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|868.573.774
|Emlak Konut GMYO
|665.534.045
|Otokar
|650.283.099
|Petkim
|520.740.693
|Kardemir (D)
|502.398.077
|Garanti Bankası
|482.558.437
|Türk Hava Yolları
|297.218.942
|ASELSAN
|279.819.644
|Ereğli Demir Çelik
|276.014.305
|Gübre Fabrikaları
|265.367.780
|Doğan Holding
|264.938.389
|Sasa Polyester
|262.367.269
|Hektaş
|261.313.913
|Karsan Otomotiv
|257.785.925
|Akbank
|246.693.098
|Borusan Mannesmann
|241.902.826
|Turkcell
|240.178.497
|Türkiye Sigorta
|177.303.791
|Pegasus
|175.335.601
|İş Bankası (C)
|169.794.819
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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