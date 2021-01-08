Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

08.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:52
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam868.573.774Emlak Konut GMYO665.534.045Otokar650.283.099Petkim520.740.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam868.573.774
Emlak Konut GMYO665.534.045
Otokar650.283.099
Petkim520.740.693
Kardemir (D)502.398.077
Garanti Bankası482.558.437
Türk Hava Yolları297.218.942
ASELSAN279.819.644
Ereğli Demir Çelik276.014.305
Gübre Fabrikaları265.367.780
Doğan Holding264.938.389
Sasa Polyester262.367.269
Hektaş261.313.913
Karsan Otomotiv257.785.925
Akbank246.693.098
Borusan Mannesmann241.902.826
Turkcell240.178.497
Türkiye Sigorta177.303.791
Pegasus175.335.601
İş Bankası (C)169.794.819
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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