Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
07.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.144.172.013Garanti Bankası600.234.503ASELSAN596.990.371Akbank426.832.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.144.172.013
|Garanti Bankası
|600.234.503
|ASELSAN
|596.990.371
|Akbank
|426.832.277
|Şekerbank
|345.450.351
|Vakıflar Bankası
|336.464.912
|Yapı ve Kredi Bankası
|329.554.201
|Tekfen Holding
|328.036.274
|Otokar
|323.838.194
|İhlas Gayrimenkul
|314.532.086
|Odaş Elektrik
|302.271.526
|Gübre Fabrikaları
|282.032.758
|Petkim
|274.205.571
|Şişe Cam
|261.912.294
|Türk Hava Yolları
|243.620.842
|Koza Altın
|242.810.965
|Doğan Holding
|232.816.450
|Ereğli Demir Çelik
|215.458.550
|Turkcell
|209.600.530
|Kardemir (D)
|203.871.065
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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