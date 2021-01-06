Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
06.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:43
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiASELSAN814.826.430Petkim734.359.458Gübre Fabrikaları634.104.267Turkcell610.521.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|814.826.430
|Petkim
|734.359.458
|Gübre Fabrikaları
|634.104.267
|Turkcell
|610.521.054
|Tekfen Holding
|535.495.396
|Garanti Bankası
|511.571.301
|Kardemir (D)
|439.773.039
|Şişe Cam
|388.124.754
|Emlak Konut GMYO
|384.655.061
|Akbank
|369.245.561
|Tüpraş
|344.585.569
|Doğan Holding
|271.856.948
|Türk Hava Yolları
|270.822.118
|Şekerbank
|268.851.724
|Koza Altın
|247.260.766
|Otokar
|238.512.497
|Ereğli Demir Çelik
|224.455.665
|Vakıflar Bankası
|211.411.625
|Karsan Otomotiv
|207.266.357
|Yapı ve Kredi Bankası
|196.769.257
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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