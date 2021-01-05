Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.556.253.876Koza Altın829.675.576Karsan Otomotiv677.434.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.556.253.876
|Koza Altın
|829.675.576
|Karsan Otomotiv
|677.434.525
|Emlak Konut GMYO
|567.690.424
|Garanti Bankası
|496.844.331
|Şişe Cam
|437.103.129
|Kardemir (D)
|422.910.418
|Tekfen Holding
|387.345.285
|Petkim
|385.717.818
|Turkcell
|346.079.871
|Türk Hava Yolları
|340.124.309
|Yapı ve Kredi Bankası
|333.809.721
|Otokar
|308.298.994
|Koza Madencilik
|307.245.780
|Akbank
|280.988.122
|GSD Holding
|257.121.958
|İş GMYO
|255.763.719
|Odaş Elektrik
|254.389.193
|Alarko Holding
|212.186.051
|Ereğli Demir Çelik
|206.780.044
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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