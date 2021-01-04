Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
04.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları733.516.652Koza Altın618.160.984Garanti Bankası545.853.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|733.516.652
|Koza Altın
|618.160.984
|Garanti Bankası
|545.853.419
|Emlak Konut GMYO
|502.600.340
|Şişe Cam
|423.288.205
|Koza Madencilik
|350.532.526
|Akbank
|331.901.375
|Yapı ve Kredi Bankası
|318.257.254
|Kardemir (D)
|290.192.518
|Karsan Otomotiv
|248.731.057
|Tüpraş
|248.491.064
|Turkcell
|240.790.125
|İpek Doğal Enerji
|231.853.873
|İş GMYO
|216.359.037
|Zorlu Enerji
|209.624.442
|Türk Hava Yolları
|194.919.038
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|186.433.431
|Otokar
|174.517.896
|ASELSAN
|171.872.079
|Petkim
|161.699.643
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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