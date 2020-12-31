Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

31.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:35
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.748.110.109Garanti Bankası530.478.224Kardemir (D)305.652.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.748.110.109
Garanti Bankası530.478.224
Kardemir (D)305.652.008
ASELSAN252.789.606
Türk Hava Yolları251.985.071
Şişe Cam230.967.906
Akbank223.413.187
DO-CO199.902.239
Turkcell175.193.562
Hektaş174.276.687
Petkim172.962.295
Yapı ve Kredi Bankası164.844.225
Koza Altın150.290.144
GSD Holding143.354.754
Netaş Telekomünikasyon140.746.117
Ereğli Demir Çelik133.594.990
Odaş Elektrik129.358.254
Vakıflar Bankası122.737.091
Tüpraş104.899.436
Otokar100.807.491
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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