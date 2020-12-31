Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
31.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.748.110.109Garanti Bankası530.478.224Kardemir (D)305.652.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.748.110.109
|Garanti Bankası
|530.478.224
|Kardemir (D)
|305.652.008
|ASELSAN
|252.789.606
|Türk Hava Yolları
|251.985.071
|Şişe Cam
|230.967.906
|Akbank
|223.413.187
|DO-CO
|199.902.239
|Turkcell
|175.193.562
|Hektaş
|174.276.687
|Petkim
|172.962.295
|Yapı ve Kredi Bankası
|164.844.225
|Koza Altın
|150.290.144
|GSD Holding
|143.354.754
|Netaş Telekomünikasyon
|140.746.117
|Ereğli Demir Çelik
|133.594.990
|Odaş Elektrik
|129.358.254
|Vakıflar Bankası
|122.737.091
|Tüpraş
|104.899.436
|Otokar
|100.807.491
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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