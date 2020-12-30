Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

30.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:41
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.340.380.379ASELSAN1.214.076.605Halkbank996.922.577Garanti Bankası959.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.340.380.379
ASELSAN1.214.076.605
Halkbank996.922.577
Garanti Bankası959.178.808
Vakıflar Bankası835.109.442
Odaş Elektrik683.854.379
Kardemir (D)471.642.867
Şişe Cam435.283.502
Türk Hava Yolları424.863.622
Akbank390.356.306
Yapı ve Kredi Bankası364.153.260
Ereğli Demir Çelik363.586.141
Petkim307.840.276
Koza Altın287.095.334
Tüpraş273.569.552
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası233.297.071
Turkcell223.571.986
Emlak Konut GMYO222.435.597
Otokar185.317.988
Pegasus179.744.980
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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