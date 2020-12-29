Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
29.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.089.002.755Türk Hava Yolları789.422.815Sasa Polyester570.956.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.089.002.755
|Türk Hava Yolları
|789.422.815
|Sasa Polyester
|570.956.583
|Kartonsan
|499.162.669
|Kardemir (D)
|316.021.616
|Garanti Bankası
|312.605.136
|Otokar
|301.900.696
|Pegasus
|287.708.690
|Şişe Cam
|280.176.672
|GSD Holding
|278.262.653
|Petkim
|229.655.760
|Tüpraş
|221.351.813
|Odaş Elektrik
|217.720.967
|Koza Altın
|215.284.476
|Ege Endüstri
|186.287.126
|Şekerbank
|159.525.526
|Doğan Holding
|146.271.683
|İş Bankası (C)
|136.310.493
|Borusan Mannesmann
|125.674.223
|Eczacıbaşı İlaç
|124.590.747
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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