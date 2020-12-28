Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
28.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları960.324.430Şişe Cam847.470.051Borusan Mannesmann408.795.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|960.324.430
|Şişe Cam
|847.470.051
|Borusan Mannesmann
|408.795.294
|Koza Altın
|330.011.409
|Odaş Elektrik
|278.731.459
|Garanti Bankası
|265.335.644
|Tekfen Holding
|254.357.237
|Tüpraş
|232.007.043
|Türkiye Sigorta
|222.703.154
|Eczacıbaşı İlaç
|216.991.543
|Türk Hava Yolları
|199.156.646
|Petkim
|179.962.565
|Turkcell
|173.426.627
|Kardemir (D)
|168.063.321
|Vestel
|167.613.668
|Arçelik
|161.457.639
|Alarko Holding
|156.543.430
|Hektaş
|150.727.911
|İş Finansal Kiralama
|148.497.534
|Koza Madencilik
|144.653.712
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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