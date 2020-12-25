Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:35
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.172.205.160Koza Altın797.436.075Koza Madencilik510.630.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları1.172.205.160
Koza Altın797.436.075
Koza Madencilik510.630.122
Şişe Cam422.668.217
Eczacıbaşı İlaç372.029.930
İpek Doğal Enerji305.914.624
Odaş Elektrik248.311.863
Şekerbank208.043.196
Petkim205.952.644
Garanti Bankası193.274.742
ASELSAN187.050.174
Kardemir (D)176.885.554
Türk Hava Yolları165.500.145
Netaş Telekomünikasyon161.774.391
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası155.682.064
Oyak Çimento151.088.784
Halk GMYO139.397.230
Emlak Konut GMYO120.631.018
Çemtaş96.024.677
Borusan Mannesmann93.076.341
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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