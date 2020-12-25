Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
25.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.172.205.160Koza Altın797.436.075Koza Madencilik510.630.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|1.172.205.160
|Koza Altın
|797.436.075
|Koza Madencilik
|510.630.122
|Şişe Cam
|422.668.217
|Eczacıbaşı İlaç
|372.029.930
|İpek Doğal Enerji
|305.914.624
|Odaş Elektrik
|248.311.863
|Şekerbank
|208.043.196
|Petkim
|205.952.644
|Garanti Bankası
|193.274.742
|ASELSAN
|187.050.174
|Kardemir (D)
|176.885.554
|Türk Hava Yolları
|165.500.145
|Netaş Telekomünikasyon
|161.774.391
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|155.682.064
|Oyak Çimento
|151.088.784
|Halk GMYO
|139.397.230
|Emlak Konut GMYO
|120.631.018
|Çemtaş
|96.024.677
|Borusan Mannesmann
|93.076.341
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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