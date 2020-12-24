Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
24.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları838.401.651Eczacıbaşı İlaç623.721.788Şekerbank620.995.347Halk GMYO503.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|838.401.651
|Eczacıbaşı İlaç
|623.721.788
|Şekerbank
|620.995.347
|Halk GMYO
|503.442.904
|Garanti Bankası
|441.850.207
|Petkim
|440.042.669
|Pegasus
|304.996.018
|Şişe Cam
|239.726.127
|Odaş Elektrik
|223.874.426
|Alarko GMYO
|212.679.957
|Emlak Konut GMYO
|212.420.157
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|188.228.354
|Borusan Mannesmann
|186.902.606
|Tüpraş
|186.048.538
|GSD Holding
|179.378.296
|Koza Altın
|160.985.750
|ASELSAN
|160.023.890
|TAV Havalimanları
|154.869.232
|DO-CO
|147.640.688
|Kardemir (D)
|145.094.580
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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