Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
23.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası617.769.057Garanti Bankası571.166.324Oyak Çimento394.769.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|617.769.057
|Garanti Bankası
|571.166.324
|Oyak Çimento
|394.769.065
|Şişe Cam
|392.774.836
|Alarko Holding
|319.182.618
|Kartonsan
|313.239.634
|Emlak Konut GMYO
|309.490.631
|Türk Hava Yolları
|308.022.881
|Şekerbank
|245.351.003
|Borusan Mannesmann
|235.018.095
|Alarko GMYO
|229.422.267
|Halk GMYO
|228.435.052
|Odaş Elektrik
|225.107.552
|Otokar
|223.354.563
|Pegasus
|210.710.666
|Akbank
|210.357.473
|Kardemir (D)
|205.359.483
|Petkim
|205.108.627
|ASELSAN
|182.190.667
|Tüpraş
|178.247.373
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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