Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:32
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası788.911.833Türk Hava Yolları780.920.692Odaş Elektrik552.474.496Petkim479.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası788.911.833
Türk Hava Yolları780.920.692
Odaş Elektrik552.474.496
Petkim479.607.172
Otokar395.121.809
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası390.611.519
Pegasus381.242.959
Kardemir (D)362.460.842
Emlak Konut GMYO287.531.409
Şişe Cam277.191.667
Borusan Mannesmann263.694.994
Ereğli Demir Çelik261.118.807
Halk GMYO256.017.276
Yapı ve Kredi Bankası244.679.115
Akbank243.988.191
Tüpraş231.398.190
GSD Holding214.051.725
Albaraka Türk205.155.819
Aselsan197.594.111
Kartonsan177.903.282
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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