Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
22.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası788.911.833Türk Hava Yolları780.920.692Odaş Elektrik552.474.496Petkim479.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|788.911.833
|Türk Hava Yolları
|780.920.692
|Odaş Elektrik
|552.474.496
|Petkim
|479.607.172
|Otokar
|395.121.809
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|390.611.519
|Pegasus
|381.242.959
|Kardemir (D)
|362.460.842
|Emlak Konut GMYO
|287.531.409
|Şişe Cam
|277.191.667
|Borusan Mannesmann
|263.694.994
|Ereğli Demir Çelik
|261.118.807
|Halk GMYO
|256.017.276
|Yapı ve Kredi Bankası
|244.679.115
|Akbank
|243.988.191
|Tüpraş
|231.398.190
|GSD Holding
|214.051.725
|Albaraka Türk
|205.155.819
|Aselsan
|197.594.111
|Kartonsan
|177.903.282
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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