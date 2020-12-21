Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
21.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiASELSAN961.322.883Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası910.889.868Türk Hava Yolları865.708.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|961.322.883
|Türkiye Sınai Kalkınma Bnakası
|910.889.868
|Türk Hava Yolları
|865.708.956
|Garanti Bankası
|469.077.636
|Emlak Konut GMYO
|449.050.322
|Pegasus
|448.717.722
|Şişe Cam
|405.555.157
|Tüpraş
|365.490.697
|Odaş Elektrik
|332.831.505
|Otokar
|294.741.459
|Turkcell
|279.138.616
|Petkim
|239.529.676
|Arçelik
|216.830.104
|TAV Havalimanları
|204.028.169
|Kardemir (D)
|200.980.413
|Akbank
|192.241.014
|Borusan Mannesmann
|168.277.171
|Bim Mağazalar
|160.396.615
|Doğan Holding
|158.444.667
|Yapı ve Kredi Bankası
|151.037.070
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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