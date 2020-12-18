Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

18.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:45
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.257.311.769Pegasus583.236.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.257.311.769
Pegasus583.236.353
Emlak Konut GMYO577.777.054
Turkcell478.811.995
Garanti Bankası363.110.722
TAV Havalimanları294.568.021
Türkiye Sigorta246.209.866
Net Holding235.060.572
Kartonsan221.365.854
Petkim220.637.774
Doğan Holding212.307.476
İş GMYO197.988.702
Tüpraş172.309.077
Kardemir (D)172.206.107
Şişe Cam171.644.608
Odaş Elektrik164.713.005
Borusan Mannesmann162.080.005
Vakıflar Bankası145.495.725
Akbank143.044.082
Oyak Çimento140.010.922
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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