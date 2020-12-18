Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
18.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:45
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.257.311.769Pegasus583.236.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 18.12.2020
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.257.311.769
|Pegasus
|583.236.353
|Emlak Konut GMYO
|577.777.054
|Turkcell
|478.811.995
|Garanti Bankası
|363.110.722
|TAV Havalimanları
|294.568.021
|Türkiye Sigorta
|246.209.866
|Net Holding
|235.060.572
|Kartonsan
|221.365.854
|Petkim
|220.637.774
|Doğan Holding
|212.307.476
|İş GMYO
|197.988.702
|Tüpraş
|172.309.077
|Kardemir (D)
|172.206.107
|Şişe Cam
|171.644.608
|Odaş Elektrik
|164.713.005
|Borusan Mannesmann
|162.080.005
|Vakıflar Bankası
|145.495.725
|Akbank
|143.044.082
|Oyak Çimento
|140.010.922
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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