Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

17.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları744.211.867Garanti Bankası729.784.655Pegasus645.549.167İş GMYO477.023.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları744.211.867
Garanti Bankası729.784.655
Pegasus645.549.167
İş GMYO477.023.547
Şişe Cam459.282.217
Odaş Elektrik359.309.360
Turkcell341.162.639
İş Finansal Kiralama283.938.421
Tümosan Motor ve Traktör276.457.428
Petkim257.129.822
Kardemir (D)247.242.072
Tüpraş224.292.746
İpek Doğal Enerji197.306.047
ASELSAN177.687.317
Türk Telekom177.368.470
Arçelik176.135.139
Yapı ve Kredi Bankası163.625.338
Doğan Holding163.053.443
Akbank162.514.998
Vakıflar Bankası159.708.869
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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