Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
17.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları744.211.867Garanti Bankası729.784.655Pegasus645.549.167İş GMYO477.023.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|744.211.867
|Garanti Bankası
|729.784.655
|Pegasus
|645.549.167
|İş GMYO
|477.023.547
|Şişe Cam
|459.282.217
|Odaş Elektrik
|359.309.360
|Turkcell
|341.162.639
|İş Finansal Kiralama
|283.938.421
|Tümosan Motor ve Traktör
|276.457.428
|Petkim
|257.129.822
|Kardemir (D)
|247.242.072
|Tüpraş
|224.292.746
|İpek Doğal Enerji
|197.306.047
|ASELSAN
|177.687.317
|Türk Telekom
|177.368.470
|Arçelik
|176.135.139
|Yapı ve Kredi Bankası
|163.625.338
|Doğan Holding
|163.053.443
|Akbank
|162.514.998
|Vakıflar Bankası
|159.708.869
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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