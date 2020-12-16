Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
16.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası942.180.095Şişe Cam868.017.689Tüpraş603.770.600Yapı ve Kredi Bank.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|942.180.095
|Şişe Cam
|868.017.689
|Tüpraş
|603.770.600
|Yapı ve Kredi Bank.
|554.046.395
|Kardemir (D)
|506.239.330
|Odaş Elektrik
|435.504.032
|ASELSAN
|416.310.504
|Petkim
|353.944.212
|Arçelik
|341.660.508
|Türk Hava Yolları
|310.559.797
|Emlak Konut GMYO
|304.094.407
|Turkcell
|277.073.154
|Akbank
|251.300.107
|Koza Altın
|240.495.654
|Ereğli Demir Çelik
|236.219.314
|Doğan Holding
|231.535.665
|Kartonsan
|226.506.465
|Koza Madencilik
|197.194.574
|Vakıflar Bankası
|175.701.388
|İpek Doğal Enerji
|175.550.329
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500