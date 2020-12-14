Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

14.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:25
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.134.826.066Türk Hava Yolları837.089.033Garanti Bankası831.931.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.134.826.066
Türk Hava Yolları837.089.033
Garanti Bankası831.931.703
Kardemir (D)823.032.348
Petkim595.733.118
Tüpraş503.262.875
Yapı ve Kredi Bankası453.218.127
Odaş Elektrik352.373.089
Arçelik302.583.190
Pegasus262.031.446
Ereğli Demir Çelik244.183.347
Akbank231.875.417
Doğan Holding214.184.763
Vakıflar Bankası201.911.242
ASELSAN194.334.421
Albaraka Türk189.419.563
Özak GMYO178.787.037
Turkcell161.429.141
Halkbank151.979.990
İş Bankası (C)147.762.255
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı
TÜİK-Perakende satış hacmi yüzde 12, ciro yüzde 24.3 arttı
Son dakika... Borsa ilk yarıda yükseldi
Son dakika... Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Mustafa Sandal Nesrin Cavadzade
Spor Adem Ljajic Çağdaş Atan Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:26:08. #1.15#
title