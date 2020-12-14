Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
14.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.134.826.066Türk Hava Yolları837.089.033Garanti Bankası831.931.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.134.826.066
|Türk Hava Yolları
|837.089.033
|Garanti Bankası
|831.931.703
|Kardemir (D)
|823.032.348
|Petkim
|595.733.118
|Tüpraş
|503.262.875
|Yapı ve Kredi Bankası
|453.218.127
|Odaş Elektrik
|352.373.089
|Arçelik
|302.583.190
|Pegasus
|262.031.446
|Ereğli Demir Çelik
|244.183.347
|Akbank
|231.875.417
|Doğan Holding
|214.184.763
|Vakıflar Bankası
|201.911.242
|ASELSAN
|194.334.421
|Albaraka Türk
|189.419.563
|Özak GMYO
|178.787.037
|Turkcell
|161.429.141
|Halkbank
|151.979.990
|İş Bankası (C)
|147.762.255
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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