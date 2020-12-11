Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
11.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.432.038.240Petkim851.868.423Odaş Elektrik688.886.324Garanti Bankası661.163.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.432.038.240
|Petkim
|851.868.423
|Odaş Elektrik
|688.886.324
|Garanti Bankası
|661.163.125
|Tüpraş
|509.769.657
|Doğan Holding
|414.496.425
|ASELSAN
|327.866.966
|Kardemir (D)
|319.597.360
|Albaraka Türk
|276.582.687
|Türk Hava Yolları
|275.785.397
|Yapı ve Kredi Bankası
|255.495.026
|Ereğli Demir Çelik
|247.380.140
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|234.859.038
|Şekerbank
|199.919.862
|Akbank
|198.975.645
|Emlak Konut GMYO
|198.807.178
|Tümosan Motor ve Traktör
|197.986.247
|Arçelik
|167.946.113
|Sasa Polyester
|164.848.070
|Vakıflar Bankası
|145.080.189
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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