Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
10.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.187.331.914Kardemir (D)1.123.834.504Şişe Cam929.300.200Petkim797.040.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.187.331.914
|Kardemir (D)
|1.123.834.504
|Şişe Cam
|929.300.200
|Petkim
|797.040.196
|Odaş Elektrik
|529.829.497
|Doğan Holding
|380.802.002
|Selçuk Ecza Deposu
|379.529.161
|Tekfen Holding
|359.038.279
|Koza Madencilik
|268.551.221
|Yapı ve Kredi Bankası
|225.623.325
|Ereğli Demir Çelik
|213.624.108
|Türk Hava Yolları
|198.031.346
|Aselsan
|191.247.807
|Akbank
|184.477.705
|Tüpraş
|174.690.186
|Zorlu Enerji
|162.172.790
|İş Bankası (C)
|132.919.140
|Sasa Polyester
|128.360.630
|Türkiye Sigorta
|124.781.902
|Vakıflar Bankası
|114.579.992
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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