Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

10.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:31
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.187.331.914Kardemir (D)1.123.834.504Şişe Cam929.300.200Petkim797.040.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.187.331.914
Kardemir (D)1.123.834.504
Şişe Cam929.300.200
Petkim797.040.196
Odaş Elektrik529.829.497
Doğan Holding380.802.002
Selçuk Ecza Deposu379.529.161
Tekfen Holding359.038.279
Koza Madencilik268.551.221
Yapı ve Kredi Bankası225.623.325
Ereğli Demir Çelik213.624.108
Türk Hava Yolları198.031.346
Aselsan191.247.807
Akbank184.477.705
Tüpraş174.690.186
Zorlu Enerji162.172.790
İş Bankası (C)132.919.140
Sasa Polyester128.360.630
Türkiye Sigorta124.781.902
Vakıflar Bankası114.579.992
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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