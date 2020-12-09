Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
09.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik996.247.704Şişe Cam884.613.498Petkim880.498.769Selçuk Ecza Deposu656.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|996.247.704
|Şişe Cam
|884.613.498
|Petkim
|880.498.769
|Selçuk Ecza Deposu
|656.936.059
|Kardemir (D)
|622.043.756
|Garanti Bankası
|566.264.717
|Odaş Elektrik
|400.992.401
|Sasa Polyester
|327.556.310
|Emlak Konut GMYO
|279.578.521
|Türk Hava Yolları
|233.198.998
|Doğan Holding
|212.219.372
|Özak GMYO
|169.402.657
|Akbank
|154.828.382
|Arçelik
|148.069.000
|Tüpraş
|146.144.951
|Yapı ve Kredi Bankası
|145.190.777
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|134.601.992
|Doğuş Otomotiv
|124.384.085
|ASELSAN
|121.950.466
|Tofaş Oto Fabrikası
|120.527.551
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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