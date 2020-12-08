Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:43
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.890.158.400Kardemir (D)933.843.902Şişe Cam808.896.116Türk Hava Yolları536.089.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.890.158.400
|Kardemir (D)
|933.843.902
|Şişe Cam
|808.896.116
|Türk Hava Yolları
|536.089.599
|Ereğli Demir Çelik
|467.121.527
|Sasa Polyester
|447.309.566
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|409.116.546
|Tüpraş
|385.024.559
|Doğan Holding
|338.466.399
|Garanti Bankası
|329.474.861
|Selçuk Ecza Deposu
|266.778.797
|Pegasus
|230.602.659
|Emlak Konut GMYO
|186.238.775
|Turkcell
|167.693.675
|Koza Madencilik
|139.046.357
|Türk Telekom
|135.606.193
|Yapı ve Kredi Bankası
|120.089.135
|Odaş Elektrik
|108.027.078
|Kartonsan
|105.144.486
|Akbank
|102.705.748
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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