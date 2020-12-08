Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:43
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.890.158.400Kardemir (D)933.843.902Şişe Cam808.896.116Türk Hava Yolları536.089.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.890.158.400
Kardemir (D)933.843.902
Şişe Cam808.896.116
Türk Hava Yolları536.089.599
Ereğli Demir Çelik467.121.527
Sasa Polyester447.309.566
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası409.116.546
Tüpraş385.024.559
Doğan Holding338.466.399
Garanti Bankası329.474.861
Selçuk Ecza Deposu266.778.797
Pegasus230.602.659
Emlak Konut GMYO186.238.775
Turkcell167.693.675
Koza Madencilik139.046.357
Türk Telekom135.606.193
Yapı ve Kredi Bankası120.089.135
Odaş Elektrik108.027.078
Kartonsan105.144.486
Akbank102.705.748
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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