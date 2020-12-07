Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:00
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.526.985.308Doğan Holding586.455.250Sasa Polyester533.125.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.526.985.308
|Doğan Holding
|586.455.250
|Sasa Polyester
|533.125.098
|Selçuk Ecza Deposu
|423.210.871
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|405.812.080
|Garanti Bankası
|386.440.627
|Türk Hava Yolları
|366.635.681
|Tüpraş
|356.008.824
|Şişe Cam
|266.175.246
|Kardemir (D)
|264.284.787
|Yapı ve Kredi Bankası
|220.973.638
|Emlak Konut GMYO
|205.360.080
|Odaş Elektrik
|203.611.826
|Pegasus
|173.959.907
|TAV Havalimanları
|167.211.290
|Gübre Fabrikaları
|165.847.571
|Eczacıbaşı İlaç
|154.343.194
|Zorlu Enerji
|153.177.301
|Akbank
|145.239.677
|İpek Doğal Enerji
|135.874.861
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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