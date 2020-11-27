Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

27.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:32
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.527.388.077Kardemir (D)648.019.503Gübre Fabrikaları614.774.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.527.388.077
Kardemir (D)648.019.503
Gübre Fabrikaları614.774.848
Petkim594.126.444
Türk Hava Yolları454.663.711
Tüpraş449.175.077
Emlak Konut GMYO430.199.045
Halk GMYO376.777.070
Odaş Elektrik340.006.033
Yapı ve Kredi Bankası324.188.893
Akbank313.027.830
Vakıflar Bankası263.847.871
Şişe Cam255.649.626
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası234.546.971
T. Halk Bankası226.060.218
Selçuk Ecza Deposu214.841.174
Pegasus199.198.314
İş Bankası (C)155.670.874
Çemtaş155.157.116
Torunlar GMYO154.983.235
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Futbol dünyası şokta! Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı
Futbol dünyası şokta! Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
4?üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi?nde hedef; 1 milyar dolar iş hacmi
4?üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi?nde hedef; 1 milyar dolar iş hacmi
Toplam piyasa hacmi 475 milyar doları aştı
Toplam piyasa hacmi 475 milyar doları aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Günok Ozan Tufan Deniz Türüç Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 13:36:57. #1.15#
title