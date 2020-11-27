Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
27.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.527.388.077Kardemir (D)648.019.503Gübre Fabrikaları614.774.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.527.388.077
|Kardemir (D)
|648.019.503
|Gübre Fabrikaları
|614.774.848
|Petkim
|594.126.444
|Türk Hava Yolları
|454.663.711
|Tüpraş
|449.175.077
|Emlak Konut GMYO
|430.199.045
|Halk GMYO
|376.777.070
|Odaş Elektrik
|340.006.033
|Yapı ve Kredi Bankası
|324.188.893
|Akbank
|313.027.830
|Vakıflar Bankası
|263.847.871
|Şişe Cam
|255.649.626
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|234.546.971
|T. Halk Bankası
|226.060.218
|Selçuk Ecza Deposu
|214.841.174
|Pegasus
|199.198.314
|İş Bankası (C)
|155.670.874
|Çemtaş
|155.157.116
|Torunlar GMYO
|154.983.235
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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