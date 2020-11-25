Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.759.943.932Garanti Bankası1.424.555.358Türk Hava Yolları841.722.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)1.759.943.932
Garanti Bankası1.424.555.358
Türk Hava Yolları841.722.996
Tüpraş660.079.644
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası613.199.050
Şişe Cam544.434.160
Petkim454.679.322
Yapı ve Kredi Bankası415.217.966
Emlak Konut GMYO385.029.744
Gübre Fabrikaları348.059.580
Sasa Polyester306.040.949
Pegasus290.063.660
Şekerbank242.995.819
DO-CO240.818.666
Otokar225.731.687
Akbank217.381.754
İş Bankası (C)216.808.744
Ege Endüstri216.258.977
Odaş Elektrik193.624.559
İş Finansal Kiralama186.047.706
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa günün ilk yarısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
4?üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi?nde hedef; 1 milyar dolar iş hacmi
4?üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi?nde hedef; 1 milyar dolar iş hacmi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Sezen Aksu Sinan Akçıl Serdar Ortaç Öykü Karayel
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 13:47:52. #1.14#
title