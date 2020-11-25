Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
25.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.759.943.932Garanti Bankası1.424.555.358Türk Hava Yolları841.722.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.759.943.932
|Garanti Bankası
|1.424.555.358
|Türk Hava Yolları
|841.722.996
|Tüpraş
|660.079.644
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|613.199.050
|Şişe Cam
|544.434.160
|Petkim
|454.679.322
|Yapı ve Kredi Bankası
|415.217.966
|Emlak Konut GMYO
|385.029.744
|Gübre Fabrikaları
|348.059.580
|Sasa Polyester
|306.040.949
|Pegasus
|290.063.660
|Şekerbank
|242.995.819
|DO-CO
|240.818.666
|Otokar
|225.731.687
|Akbank
|217.381.754
|İş Bankası (C)
|216.808.744
|Ege Endüstri
|216.258.977
|Odaş Elektrik
|193.624.559
|İş Finansal Kiralama
|186.047.706
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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