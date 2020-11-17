Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

17.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.857.858.707Kardemir (D)590.094.135Emlak Konut GMYO559.279.653Akbank442.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.857.858.707
Kardemir (D)590.094.135
Emlak Konut GMYO559.279.653
Akbank442.035.004
Türk Hava Yolları421.380.292
Yapı ve Kredi Bankası399.624.601
Şişe Cam291.408.561
Odaş Elektrik288.230.678
Tüpraş283.207.376
Eczacıbaşı İlaç271.581.718
Bim Mağazalar253.665.201
Petkim239.058.074
Vakıflar Bankası224.601.942
İş Bankası (C)188.456.236
Turkcell185.699.594
Pegasus179.110.966
ASELSAN179.058.867
Migros Ticaret176.374.452
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası174.403.222
Koç Holding171.151.684
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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