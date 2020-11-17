Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
17.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.857.858.707Kardemir (D)590.094.135Emlak Konut GMYO559.279.653Akbank442.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.857.858.707
|Kardemir (D)
|590.094.135
|Emlak Konut GMYO
|559.279.653
|Akbank
|442.035.004
|Türk Hava Yolları
|421.380.292
|Yapı ve Kredi Bankası
|399.624.601
|Şişe Cam
|291.408.561
|Odaş Elektrik
|288.230.678
|Tüpraş
|283.207.376
|Eczacıbaşı İlaç
|271.581.718
|Bim Mağazalar
|253.665.201
|Petkim
|239.058.074
|Vakıflar Bankası
|224.601.942
|İş Bankası (C)
|188.456.236
|Turkcell
|185.699.594
|Pegasus
|179.110.966
|ASELSAN
|179.058.867
|Migros Ticaret
|176.374.452
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|174.403.222
|Koç Holding
|171.151.684
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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