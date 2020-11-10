Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

10.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.366.821.932
Garanti Bankası 1.318.378.771
Pegasus 874.413.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.366.821.932
Garanti Bankası 1.318.378.771
Pegasus 874.413.554
Turkcell 795.061.692
Tüpraş 546.574.088
TAV Havalimanları 479.648.252
Akbank 473.674.606
Yapı ve Kredi Bankası 471.215.511
Kardemir (D) 324.956.678
Odaş Elektrik 298.378.948
ASELSAN 290.027.688
Vakıflar Bankası 255.701.224
Petkim 249.402.724
DO-CO 229.910.594
Şişe Cam 228.415.767
İş Bankası (C) 221.687.441
Koç Holding 214.705.518
Emlak Konut GMYO 189.723.538
Ereğli Demir Çelik 160.880.564
Halkbank 136.184.164
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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