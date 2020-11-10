Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
10.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.366.821.932
Garanti Bankası 1.318.378.771
Pegasus 874.413.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.366.821.932
|Garanti Bankası
|1.318.378.771
|Pegasus
|874.413.554
|Turkcell
|795.061.692
|Tüpraş
|546.574.088
|TAV Havalimanları
|479.648.252
|Akbank
|473.674.606
|Yapı ve Kredi Bankası
|471.215.511
|Kardemir (D)
|324.956.678
|Odaş Elektrik
|298.378.948
|ASELSAN
|290.027.688
|Vakıflar Bankası
|255.701.224
|Petkim
|249.402.724
|DO-CO
|229.910.594
|Şişe Cam
|228.415.767
|İş Bankası (C)
|221.687.441
|Koç Holding
|214.705.518
|Emlak Konut GMYO
|189.723.538
|Ereğli Demir Çelik
|160.880.564
|Halkbank
|136.184.164
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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