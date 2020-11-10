Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 2.366.821.932

Garanti Bankası 1.318.378.771

Pegasus 874.413.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.366.821.932 Garanti Bankası 1.318.378.771 Pegasus 874.413.554 Turkcell 795.061.692 Tüpraş 546.574.088 TAV Havalimanları 479.648.252 Akbank 473.674.606 Yapı ve Kredi Bankası 471.215.511 Kardemir (D) 324.956.678 Odaş Elektrik 298.378.948 ASELSAN 290.027.688 Vakıflar Bankası 255.701.224 Petkim 249.402.724 DO-CO 229.910.594 Şişe Cam 228.415.767 İş Bankası (C) 221.687.441 Koç Holding 214.705.518 Emlak Konut GMYO 189.723.538 Ereğli Demir Çelik 160.880.564 Halkbank 136.184.164 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor Yükselişini sürdüren gram altın 521 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor