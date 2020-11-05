Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:29
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 454.326.697
Garanti Bankası 402.177.724
Şişe Cam 375.383.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|454.326.697
|Garanti Bankası
|402.177.724
|Şişe Cam
|375.383.743
|Şekerbank
|335.166.686
|Kardemir (D)
|325.027.464
|Ege Endüstri
|288.016.597
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|281.960.373
|Odaş Elektrik
|247.643.759
|Türk Hava Yolları
|236.558.262
|Otokar
|213.057.806
|Albaraka Türk
|202.956.128
|Doğan Holding
|200.457.670
|ASELSAN
|197.262.641
|Halkbank
|174.587.115
|Tüpraş
|138.742.854
|Emlak Konut GMYO
|137.286.374
|Zorlu Enerji
|133.621.248
|Türk Telekom
|126.994.491
|Akbank
|112.914.872
|Pegasus
|101.268.701
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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