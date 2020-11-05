Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

05.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 454.326.697
Garanti Bankası 402.177.724
Şişe Cam 375.383.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 454.326.697
Garanti Bankası 402.177.724
Şişe Cam 375.383.743
Şekerbank 335.166.686
Kardemir (D) 325.027.464
Ege Endüstri 288.016.597
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 281.960.373
Odaş Elektrik 247.643.759
Türk Hava Yolları 236.558.262
Otokar 213.057.806
Albaraka Türk 202.956.128
Doğan Holding 200.457.670
ASELSAN 197.262.641
Halkbank 174.587.115
Tüpraş 138.742.854
Emlak Konut GMYO 137.286.374
Zorlu Enerji 133.621.248
Türk Telekom 126.994.491
Akbank 112.914.872
Pegasus 101.268.701
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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