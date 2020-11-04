Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
04.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:29
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.203.122.189
Halkbank 483.348.815
Kardemir (D) 461.273.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.203.122.189
|Halkbank
|483.348.815
|Kardemir (D)
|461.273.460
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|432.200.438
|Vakıflar Bankası
|401.502.656
|Akbank
|356.798.769
|Şişe Cam
|323.087.024
|Yapı ve Kredi Bankası
|296.191.456
|Petkim
|283.924.137
|ASELSAN
|238.487.836
|Odaş Elektrik
|235.171.359
|Türk Hava Yolları
|231.436.989
|Otokar
|172.393.967
|Ereğli Demir Çelik
|165.735.175
|Şekerbank
|137.720.509
|Turkcell
|113.372.467
|İş Bankası (C)
|111.940.613
|Şok Marketler
|105.654.153
|Pegasus
|97.393.931
|Emlak Konut GMYO
|94.547.862
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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