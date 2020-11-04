Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

04.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.203.122.189
Halkbank 483.348.815
Kardemir (D) 461.273.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.203.122.189
Halkbank 483.348.815
Kardemir (D) 461.273.460
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 432.200.438
Vakıflar Bankası 401.502.656
Akbank 356.798.769
Şişe Cam 323.087.024
Yapı ve Kredi Bankası 296.191.456
Petkim 283.924.137
ASELSAN 238.487.836
Odaş Elektrik 235.171.359
Türk Hava Yolları 231.436.989
Otokar 172.393.967
Ereğli Demir Çelik 165.735.175
Şekerbank 137.720.509
Turkcell 113.372.467
İş Bankası (C) 111.940.613
Şok Marketler 105.654.153
Pegasus 97.393.931
Emlak Konut GMYO 94.547.862
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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