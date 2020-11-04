Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.203.122.189

Halkbank 483.348.815

Kardemir (D) 461.273.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.203.122.189 Halkbank 483.348.815 Kardemir (D) 461.273.460 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 432.200.438 Vakıflar Bankası 401.502.656 Akbank 356.798.769 Şişe Cam 323.087.024 Yapı ve Kredi Bankası 296.191.456 Petkim 283.924.137 ASELSAN 238.487.836 Odaş Elektrik 235.171.359 Türk Hava Yolları 231.436.989 Otokar 172.393.967 Ereğli Demir Çelik 165.735.175 Şekerbank 137.720.509 Turkcell 113.372.467 İş Bankası (C) 111.940.613 Şok Marketler 105.654.153 Pegasus 97.393.931 Emlak Konut GMYO 94.547.862 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Rosatom, ilk Rus elektrikli otomobil yarışında arabaları lityum iyon pillerle donatıyor Bitcoin'in piyasa hacmi 250 milyar doları aştı Güne yükselişle başlayan dolar 8,49'dan işlem görüyor