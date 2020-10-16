Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Kerevitaş Gıda 325.369.294

Şişe Cam 311.245.480

Petkim 273.990.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kerevitaş Gıda 325.369.294 Şişe Cam 311.245.480 Petkim 273.990.365 Odaş Elektrik 222.513.241 Garanti Bankası 206.599.065 Tüpraş 198.259.170 Emlak Konut GMYO 195.735.950 Şekerbank 170.419.146 ASELSAN 168.740.436 Zorlu Enerji 168.632.041 Şok Marketler 167.938.832 Eczacıbaşı İlaç 164.999.944 Net Holding 164.221.761 Tekfen Holding 122.340.649 Turkcell 116.725.078 Akbank 112.595.406 Gübre Fabrikaları 112.221.079 Bizim Mağazaları 111.825.919 Türk Hava Yolları 95.596.581 Türkiye Sigorta 85.433.476 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara