Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
16.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kerevitaş Gıda 325.369.294
Şişe Cam 311.245.480
Petkim 273.990.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kerevitaş Gıda
|325.369.294
|Şişe Cam
|311.245.480
|Petkim
|273.990.365
|Odaş Elektrik
|222.513.241
|Garanti Bankası
|206.599.065
|Tüpraş
|198.259.170
|Emlak Konut GMYO
|195.735.950
|Şekerbank
|170.419.146
|ASELSAN
|168.740.436
|Zorlu Enerji
|168.632.041
|Şok Marketler
|167.938.832
|Eczacıbaşı İlaç
|164.999.944
|Net Holding
|164.221.761
|Tekfen Holding
|122.340.649
|Turkcell
|116.725.078
|Akbank
|112.595.406
|Gübre Fabrikaları
|112.221.079
|Bizim Mağazaları
|111.825.919
|Türk Hava Yolları
|95.596.581
|Türkiye Sigorta
|85.433.476
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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