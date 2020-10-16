Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

16.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:37
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kerevitaş Gıda 325.369.294
Şişe Cam 311.245.480
Petkim 273.990.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kerevitaş Gıda 325.369.294
Şişe Cam 311.245.480
Petkim 273.990.365
Odaş Elektrik 222.513.241
Garanti Bankası 206.599.065
Tüpraş 198.259.170
Emlak Konut GMYO 195.735.950
Şekerbank 170.419.146
ASELSAN 168.740.436
Zorlu Enerji 168.632.041
Şok Marketler 167.938.832
Eczacıbaşı İlaç 164.999.944
Net Holding 164.221.761
Tekfen Holding 122.340.649
Turkcell 116.725.078
Akbank 112.595.406
Gübre Fabrikaları 112.221.079
Bizim Mağazaları 111.825.919
Türk Hava Yolları 95.596.581
Türkiye Sigorta 85.433.476
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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