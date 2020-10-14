Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
14.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Halk GMYO 497.953.943
Şişe Cam 414.582.968
Garanti Bankası 380.789.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Halk GMYO
|497.953.943
|Şişe Cam
|414.582.968
|Garanti Bankası
|380.789.140
|Kardemir (D)
|333.060.864
|Emlak Konut GMYO
|329.049.148
|Tekfen Holding
|254.184.641
|Odaş Elektrik
|230.516.325
|Petkim
|220.325.520
|T.S.K.B.
|191.733.335
|Kerevitaş Gıda
|179.447.350
|Türkiye Sigorta
|176.648.740
|ASELSAN
|160.992.657
|Zorlu Enerji
|158.681.368
|Turkcell
|157.282.919
|İş GMYO
|155.268.778
|Türk Hava Yolları
|137.303.178
|Torunlar GMYO
|134.270.286
|İpek Doğal Enerji
|131.973.560
|Net Holding
|128.466.378
|İş Finansal Kiralama
|124.187.670
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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