Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

14.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Halk GMYO 497.953.943
Şişe Cam 414.582.968
Garanti Bankası 380.789.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Halk GMYO 497.953.943
Şişe Cam 414.582.968
Garanti Bankası 380.789.140
Kardemir (D) 333.060.864
Emlak Konut GMYO 329.049.148
Tekfen Holding 254.184.641
Odaş Elektrik 230.516.325
Petkim 220.325.520
T.S.K.B. 191.733.335
Kerevitaş Gıda 179.447.350
Türkiye Sigorta 176.648.740
ASELSAN 160.992.657
Zorlu Enerji 158.681.368
Turkcell 157.282.919
İş GMYO 155.268.778
Türk Hava Yolları 137.303.178
Torunlar GMYO 134.270.286
İpek Doğal Enerji 131.973.560
Net Holding 128.466.378
İş Finansal Kiralama 124.187.670
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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