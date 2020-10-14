Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Halk GMYO 497.953.943

Şişe Cam 414.582.968

Garanti Bankası 380.789.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Halk GMYO 497.953.943 Şişe Cam 414.582.968 Garanti Bankası 380.789.140 Kardemir (D) 333.060.864 Emlak Konut GMYO 329.049.148 Tekfen Holding 254.184.641 Odaş Elektrik 230.516.325 Petkim 220.325.520 T.S.K.B. 191.733.335 Kerevitaş Gıda 179.447.350 Türkiye Sigorta 176.648.740 ASELSAN 160.992.657 Zorlu Enerji 158.681.368 Turkcell 157.282.919 İş GMYO 155.268.778 Türk Hava Yolları 137.303.178 Torunlar GMYO 134.270.286 İpek Doğal Enerji 131.973.560 Net Holding 128.466.378 İş Finansal Kiralama 124.187.670 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara