Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
13.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:03
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 630.908.435
Sasa Polyester 315.671.752
Garanti Bankası 313.080.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|630.908.435
|Sasa Polyester
|315.671.752
|Garanti Bankası
|313.080.070
|ASELSAN
|274.000.802
|Kerevitaş Gıda
|269.969.107
|Kardemir (D)
|260.217.813
|Şişe Cam
|234.546.721
|Petkim
|203.065.319
|Şekerbank
|197.044.904
|Oyak Çimento
|194.998.422
|Zorlu Enerji
|167.840.896
|İş GMYO
|162.479.581
|Türk Hava Yolları
|135.612.130
|Emlak Konut GMYO
|131.291.438
|Gözde Girişim
|126.752.764
|Net Holding
|124.909.710
|İş Finansal Kiralama
|124.601.433
|Tüpraş
|117.627.001
|Arçelik
|113.219.051
|MLP Sağlık
|98.854.459
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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