Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

13.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:03
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 630.908.435
Sasa Polyester 315.671.752
Garanti Bankası 313.080.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 630.908.435
Sasa Polyester 315.671.752
Garanti Bankası 313.080.070
ASELSAN 274.000.802
Kerevitaş Gıda 269.969.107
Kardemir (D) 260.217.813
Şişe Cam 234.546.721
Petkim 203.065.319
Şekerbank 197.044.904
Oyak Çimento 194.998.422
Zorlu Enerji 167.840.896
İş GMYO 162.479.581
Türk Hava Yolları 135.612.130
Emlak Konut GMYO 131.291.438
Gözde Girişim 126.752.764
Net Holding 124.909.710
İş Finansal Kiralama 124.601.433
Tüpraş 117.627.001
Arçelik 113.219.051
MLP Sağlık 98.854.459
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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