Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 412.709.064

Kardemir (D) 367.209.121

Garanti Bankası 343.735.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 412.709.064 Kardemir (D) 367.209.121 Garanti Bankası 343.735.916 ASELSAN 327.316.920 Türk Hava Yolları 266.636.049 Petkim 248.594.869 Odaş Elektrik 220.541.728 GSD Holding 175.663.053 Türkiye Sigorta 148.507.222 İş Bankası (C) 138.412.564 Emlak Konut GMYO 122.549.940 Akbank 101.302.412 Zorlu Enerji 97.198.745 Pegasus 90.926.398 Gübre Fabrikaları 86.562.155 Koç Holding 84.400.270 Şekerbank 84.080.372 İpek Doğal Enerji 81.194.270 Tüpraş 78.498.701 İş Finansal Kiralama 75.370.867 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara