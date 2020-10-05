Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.10.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 412.709.064
Kardemir (D) 367.209.121
Garanti Bankası 343.735.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|412.709.064
|Kardemir (D)
|367.209.121
|Garanti Bankası
|343.735.916
|ASELSAN
|327.316.920
|Türk Hava Yolları
|266.636.049
|Petkim
|248.594.869
|Odaş Elektrik
|220.541.728
|GSD Holding
|175.663.053
|Türkiye Sigorta
|148.507.222
|İş Bankası (C)
|138.412.564
|Emlak Konut GMYO
|122.549.940
|Akbank
|101.302.412
|Zorlu Enerji
|97.198.745
|Pegasus
|90.926.398
|Gübre Fabrikaları
|86.562.155
|Koç Holding
|84.400.270
|Şekerbank
|84.080.372
|İpek Doğal Enerji
|81.194.270
|Tüpraş
|78.498.701
|İş Finansal Kiralama
|75.370.867
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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