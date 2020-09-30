Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
30.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.064.670.198
Şişe Cam 968.979.580
Karsan Otomotiv 521.673.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.064.670.198
|Şişe Cam
|968.979.580
|Karsan Otomotiv
|521.673.652
|Kardemir (D)
|507.741.810
|Garanti Bankası
|458.717.171
|Kerevitaş Gıda
|201.646.534
|Gübre Fabrikaları
|182.209.498
|Akbank
|168.882.507
|Trakya Cam
|156.501.537
|Soda Sanayii
|156.329.566
|Yapı ve Kredi Bankası
|152.091.470
|Ereğli Demir Çelik
|149.738.282
|Odaş Elektrik
|136.101.648
|Petkim
|111.711.566
|Borusan Mannesmann
|100.909.791
|Zorlu Enerji
|95.700.713
|Arçelik
|90.306.784
|Bim Mağazalar
|88.031.056
|GSD Holding
|87.104.051
|İş Bankası (C)
|85.925.776
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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