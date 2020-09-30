Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 1.064.670.198

Şişe Cam 968.979.580

Karsan Otomotiv 521.673.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.064.670.198 Şişe Cam 968.979.580 Karsan Otomotiv 521.673.652 Kardemir (D) 507.741.810 Garanti Bankası 458.717.171 Kerevitaş Gıda 201.646.534 Gübre Fabrikaları 182.209.498 Akbank 168.882.507 Trakya Cam 156.501.537 Soda Sanayii 156.329.566 Yapı ve Kredi Bankası 152.091.470 Ereğli Demir Çelik 149.738.282 Odaş Elektrik 136.101.648 Petkim 111.711.566 Borusan Mannesmann 100.909.791 Zorlu Enerji 95.700.713 Arçelik 90.306.784 Bim Mağazalar 88.031.056 GSD Holding 87.104.051 İş Bankası (C) 85.925.776 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara