Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

30.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.064.670.198
Şişe Cam 968.979.580
Karsan Otomotiv 521.673.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.064.670.198
Şişe Cam 968.979.580
Karsan Otomotiv 521.673.652
Kardemir (D) 507.741.810
Garanti Bankası 458.717.171
Kerevitaş Gıda 201.646.534
Gübre Fabrikaları 182.209.498
Akbank 168.882.507
Trakya Cam 156.501.537
Soda Sanayii 156.329.566
Yapı ve Kredi Bankası 152.091.470
Ereğli Demir Çelik 149.738.282
Odaş Elektrik 136.101.648
Petkim 111.711.566
Borusan Mannesmann 100.909.791
Zorlu Enerji 95.700.713
Arçelik 90.306.784
Bim Mağazalar 88.031.056
GSD Holding 87.104.051
İş Bankası (C) 85.925.776
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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