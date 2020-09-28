Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
28.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.283.504.829
Garanti Bankası 1.042.076.785
ASELSAN 545.386.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.283.504.829
|Garanti Bankası
|1.042.076.785
|ASELSAN
|545.386.909
|Petkim
|228.250.224
|Akbank
|221.675.660
|Çemtaş
|195.410.583
|Kardemir (D)
|175.235.518
|Trakya Cam
|171.516.319
|Odaş Elektrik
|167.260.374
|Vakıflar Bankası
|162.874.278
|Yapı ve Kredi Bankası
|156.529.035
|Global Yat. Holding
|156.302.032
|Soda Sanayii
|134.006.161
|Türk Hava Yolları
|131.577.241
|Gözde Girişim
|130.583.159
|Doğan Holding
|106.803.258
|Halkbank
|101.985.457
|Turkcell
|99.835.472
|İş Bankası (C)
|96.764.067
|Tekfen Holding
|92.431.431
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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