Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 1.283.504.829

Garanti Bankası 1.042.076.785

ASELSAN 545.386.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.283.504.829 Garanti Bankası 1.042.076.785 ASELSAN 545.386.909 Petkim 228.250.224 Akbank 221.675.660 Çemtaş 195.410.583 Kardemir (D) 175.235.518 Trakya Cam 171.516.319 Odaş Elektrik 167.260.374 Vakıflar Bankası 162.874.278 Yapı ve Kredi Bankası 156.529.035 Global Yat. Holding 156.302.032 Soda Sanayii 134.006.161 Türk Hava Yolları 131.577.241 Gözde Girişim 130.583.159 Doğan Holding 106.803.258 Halkbank 101.985.457 Turkcell 99.835.472 İş Bankası (C) 96.764.067 Tekfen Holding 92.431.431 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara