Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

28.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.283.504.829
Garanti Bankası 1.042.076.785
ASELSAN 545.386.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.283.504.829
Garanti Bankası 1.042.076.785
ASELSAN 545.386.909
Petkim 228.250.224
Akbank 221.675.660
Çemtaş 195.410.583
Kardemir (D) 175.235.518
Trakya Cam 171.516.319
Odaş Elektrik 167.260.374
Vakıflar Bankası 162.874.278
Yapı ve Kredi Bankası 156.529.035
Global Yat. Holding 156.302.032
Soda Sanayii 134.006.161
Türk Hava Yolları 131.577.241
Gözde Girişim 130.583.159
Doğan Holding 106.803.258
Halkbank 101.985.457
Turkcell 99.835.472
İş Bankası (C) 96.764.067
Tekfen Holding 92.431.431
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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