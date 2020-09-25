Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
25.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.458.806.509
ASELSAN 552.437.493
Akbank 373.176.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.458.806.509
|ASELSAN
|552.437.493
|Akbank
|373.176.760
|Odaş Elektrik
|300.127.178
|Vakıflar Bankası
|265.601.322
|Halkbank
|255.435.549
|Türk Telekom
|218.417.872
|Türkiye Sigorta
|195.078.994
|Şişe Cam
|193.085.471
|Yapı ve Kredi Bankası
|177.333.081
|Karsan Otomotiv
|152.789.538
|Doğan Holding
|148.063.004
|Türk Hava Yolları
|144.459.121
|Kardemir (D)
|130.019.455
|İş Bankası (C)
|124.476.202
|Petkim
|123.071.192
|Ereğli Demir Çelik
|120.033.912
|Koç Holding
|119.374.271
|Turkcell
|117.525.386
|Tüpraş
|114.796.578
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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