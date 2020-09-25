Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:27
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.458.806.509
ASELSAN 552.437.493
Akbank 373.176.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.458.806.509
ASELSAN 552.437.493
Akbank 373.176.760
Odaş Elektrik 300.127.178
Vakıflar Bankası 265.601.322
Halkbank 255.435.549
Türk Telekom 218.417.872
Türkiye Sigorta 195.078.994
Şişe Cam 193.085.471
Yapı ve Kredi Bankası 177.333.081
Karsan Otomotiv 152.789.538
Doğan Holding 148.063.004
Türk Hava Yolları 144.459.121
Kardemir (D) 130.019.455
İş Bankası (C) 124.476.202
Petkim 123.071.192
Ereğli Demir Çelik 120.033.912
Koç Holding 119.374.271
Turkcell 117.525.386
Tüpraş 114.796.578
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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