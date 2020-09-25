Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 1.458.806.509

ASELSAN 552.437.493

Akbank 373.176.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.458.806.509 ASELSAN 552.437.493 Akbank 373.176.760 Odaş Elektrik 300.127.178 Vakıflar Bankası 265.601.322 Halkbank 255.435.549 Türk Telekom 218.417.872 Türkiye Sigorta 195.078.994 Şişe Cam 193.085.471 Yapı ve Kredi Bankası 177.333.081 Karsan Otomotiv 152.789.538 Doğan Holding 148.063.004 Türk Hava Yolları 144.459.121 Kardemir (D) 130.019.455 İş Bankası (C) 124.476.202 Petkim 123.071.192 Ereğli Demir Çelik 120.033.912 Koç Holding 119.374.271 Turkcell 117.525.386 Tüpraş 114.796.578 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara