Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 731.939.582

Kardemir (D) 619.198.459

Petkim 526.315.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 731.939.582 Kardemir (D) 619.198.459 Petkim 526.315.591 Garanti Bankası 213.666.774 Turkcell 197.193.203 Emlak Konut GMYO 119.815.474 Tüpraş 99.900.874 Zorlu Enerji 97.015.227 Trakya Cam 96.950.369 Aselsan 92.622.430 Global Yatırım Holding 89.832.649 Türk Hava Yolları 89.782.832 Yapı ve Kredi Bankası 83.655.683 Karsan Otomotiv 80.883.036 Odaş Elektrik 78.593.474 Doğan Holding 77.631.644 Akbank 74.842.819 Koç Holding 73.568.346 Vakıflar Bankası 72.123.410 Halkbank 66.421.879 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara