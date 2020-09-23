Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
23.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 731.939.582
Kardemir (D) 619.198.459
Petkim 526.315.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|731.939.582
|Kardemir (D)
|619.198.459
|Petkim
|526.315.591
|Garanti Bankası
|213.666.774
|Turkcell
|197.193.203
|Emlak Konut GMYO
|119.815.474
|Tüpraş
|99.900.874
|Zorlu Enerji
|97.015.227
|Trakya Cam
|96.950.369
|Aselsan
|92.622.430
|Global Yatırım Holding
|89.832.649
|Türk Hava Yolları
|89.782.832
|Yapı ve Kredi Bankası
|83.655.683
|Karsan Otomotiv
|80.883.036
|Odaş Elektrik
|78.593.474
|Doğan Holding
|77.631.644
|Akbank
|74.842.819
|Koç Holding
|73.568.346
|Vakıflar Bankası
|72.123.410
|Halkbank
|66.421.879
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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