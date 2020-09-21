Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 631.722.102
Kardemir (D) 369.440.554
Alkim Kimya 184.556.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
21.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:39

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 631.722.102
Kardemir (D) 369.440.554
Alkim Kimya 184.556.007
Garanti Bankası 181.862.970
Petkim 172.697.510
Doğan Holding 161.913.389
Sasa Polyester 159.304.015
ASELSAN 143.933.214
Turkcell 129.522.386
Akbank 124.877.486
Türk Hava Yolları 121.144.755
Vakıflar Bankası 104.932.091
Trakya Cam 96.231.294
Emlak Konut GMYO 89.887.742
Halk GMYO 88.224.701
İş Finansal Kiralama 87.685.786
Tüpraş 87.270.223
Şekerbank 74.759.002
Soda Sanayii 71.735.179
Zorlu Enerji 65.409.626
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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