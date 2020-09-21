Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 631.722.102

Kardemir (D) 369.440.554

Alkim Kimya 184.556.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 631.722.102 Kardemir (D) 369.440.554 Alkim Kimya 184.556.007 Garanti Bankası 181.862.970 Petkim 172.697.510 Doğan Holding 161.913.389 Sasa Polyester 159.304.015 ASELSAN 143.933.214 Turkcell 129.522.386 Akbank 124.877.486 Türk Hava Yolları 121.144.755 Vakıflar Bankası 104.932.091 Trakya Cam 96.231.294 Emlak Konut GMYO 89.887.742 Halk GMYO 88.224.701 İş Finansal Kiralama 87.685.786 Tüpraş 87.270.223 Şekerbank 74.759.002 Soda Sanayii 71.735.179 Zorlu Enerji 65.409.626 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara