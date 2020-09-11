Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları509.720.225 Şekerbank374.070.554 Petkim337.046.687 Pegasus313.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
11.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:41

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları509.720.225
Şekerbank374.070.554
Petkim337.046.687
Pegasus313.666.488
Garanti Bankası216.966.789
Halkbank157.300.146
Karsan Otomotiv152.619.385
TAV Havalimanları148.221.853
Zorlu Enerji139.141.953
Bim Mağazalar134.896.061
Tüpraş129.305.512
Şişe Cam115.560.840
Vakıflar Bankası108.932.291
Alkim Kimya105.025.632
Emlak Konut GMYO99.837.927
Akbank98.838.984
ASELSAN98.447.031
Kardemir (D)89.960.678
Türkiye Sigorta77.443.699
Sasa Polyester71.943.621
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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