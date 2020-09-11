Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları509.720.225 Şekerbank374.070.554 Petkim337.046.687 Pegasus313.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 509.720.225 Şekerbank 374.070.554 Petkim 337.046.687 Pegasus 313.666.488 Garanti Bankası 216.966.789 Halkbank 157.300.146 Karsan Otomotiv 152.619.385 TAV Havalimanları 148.221.853 Zorlu Enerji 139.141.953 Bim Mağazalar 134.896.061 Tüpraş 129.305.512 Şişe Cam 115.560.840 Vakıflar Bankası 108.932.291 Alkim Kimya 105.025.632 Emlak Konut GMYO 99.837.927 Akbank 98.838.984 ASELSAN 98.447.031 Kardemir (D) 89.960.678 Türkiye Sigorta 77.443.699 Sasa Polyester 71.943.621 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA